Момент нападения пьяного неадеквата из Афганистана на девушку в Москве попал на видео

Столичное управление Министерства внутренних дел в понедельник, 20 мая, опубликовало видео, на котором запечатлено, как уроженец Афганистана с ножом набросился на девушку на автобусной остановке. Кадры с уличной камеры наблюдения ведомство разметило на своём сайте.

Пьяный уроженец Афганистана с ножом напал на девушку на автобусной остановке в Москве. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

На видео 48-летний неадекват, одетый в чёрное, подходит к своей 22-летней жертве сзади, наносит удар ножом и убегает. Мужчину оперативно задержали, с ним проводятся следственные действия.