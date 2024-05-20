Момент нападения пьяного неадеквата из Афганистана на девушку в Москве попал на видео
МВД показало видео с моментом нападения уроженца Афганистана на девушку в Москве
Столичное управление Министерства внутренних дел в понедельник, 20 мая, опубликовало видео, на котором запечатлено, как уроженец Афганистана с ножом набросился на девушку на автобусной остановке. Кадры с уличной камеры наблюдения ведомство разметило на своём сайте.
Пьяный уроженец Афганистана с ножом напал на девушку на автобусной остановке в Москве. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
На видео 48-летний неадекват, одетый в чёрное, подходит к своей 22-летней жертве сзади, наносит удар ножом и убегает. Мужчину оперативно задержали, с ним проводятся следственные действия.
Как сообщал Life.ru, у пострадавшей диагностировали множественные резаные раны в районе шеи, за её жизнь борются врачи. По некоторым данным, нападавший был пьян.