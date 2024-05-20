Москвича оштрафовали за волосы, окрашенные в цвета флага Украины

Жителя Москвы оштрафовали за волосы, которые окрашены в цвета флага Украины: жёлтый и голубой. Такое решение вынес Тверской суд столицы.

"Нетёсов С.А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами жёлтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом [Украины], привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации", — сказано в постановлении.

Суд приравнял такую окраску к дискредитации ВС РФ. Мужчина в суд не пришёл и в письменном объяснении заверил, что причёской не выражал свою позицию. При этом он подчеркнул, что "не поддерживает ни киевский режим, ни специальную военную операцию (СВО)". По словам Нетёсова, он постоянно красит волосы в яркие цвета уже на протяжении семи лет.

Сумма штрафа в постановлении не раскрывается, она может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Решение суда ещё не вступило в силу, его можно обжаловать.