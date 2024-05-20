Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жён погибших в СВО

Правительство России одобрило законопроект о признании законными супругами гражданских жён погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект отзыва.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учётом замечаний, изложенных в приложении", — говорится в документе.

Так, кабмин предложил дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми. Вместе с тем необходимо будет определять, состояли ли граждане в отношениях до наступления смерти, объявления умершим или признания пропавшим одного из лиц, поскольку такие отношения могли быть прекращены ранее по обоюдному или же одностороннему решению.