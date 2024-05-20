Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жён погибших в СВО
Правительство России одобрило законопроект о признании законными супругами гражданских жён погибших или пропавших без вести в ходе спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект отзыва.
"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учётом замечаний, изложенных в приложении", — говорится в документе.
Так, кабмин предложил дополнить документ положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми. Вместе с тем необходимо будет определять, состояли ли граждане в отношениях до наступления смерти, объявления умершим или признания пропавшим одного из лиц, поскольку такие отношения могли быть прекращены ранее по обоюдному или же одностороннему решению.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин распространил единовременные выплаты на совершеннолетних детей погибших бойцов СВО. До подписания соответствующего указа, если у ребёнка погиб отец на фронте, на выплаты могли рассчитывать только несовершеннолетние и студенты до 23 лет, если они учатся очно.
TACC / RBS / Олег Яковлев