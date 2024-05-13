Белоусов заявил о необходимости работать над вопросами соцобеспечения бойцов СВО

В России необходимо решить вопросы медицинского обслуживания участников спецоперации (СВО) в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот военнослужащих. Об этом заявил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны.

Кандидата на пост министра обороны РФ, в частности, не устраивает ситуация, когда бойцов СВО направляют в отпуск в переполненные госпитали. Также есть вопросы, связанные с обеспечением российских военнослужащих жильём. По словам Белоусова, денежное довольствие военнослужащих в России находится на хорошем уровне, но есть вопросы, над которыми необходимо работать, относительно социального обеспечения участников СВО.