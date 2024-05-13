Белоусов заявил о необходимости работать над вопросами соцобеспечения бойцов СВО
Андрей Белоусов. Обложка © TACC / Владимир Астапкович
В России необходимо решить вопросы медицинского обслуживания участников спецоперации (СВО) в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот военнослужащих. Об этом заявил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны.
Кандидата на пост министра обороны РФ, в частности, не устраивает ситуация, когда бойцов СВО направляют в отпуск в переполненные госпитали. Также есть вопросы, связанные с обеспечением российских военнослужащих жильём. По словам Белоусова, денежное довольствие военнослужащих в России находится на хорошем уровне, но есть вопросы, над которыми необходимо работать, относительно социального обеспечения участников СВО.
"Нам тут есть над чем работать... Это касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается особенно медицинского обслуживания", — добавил Белоусов, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Напомним, 12 мая вновь избранный президент России Владимир Путин предложил ряд новых кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров. В частности, на должности министра обороны глава государства видит исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле пояснили, что решение продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.