"Победит сильная экономика": Политолог объяснил, почему Путин видит Белоусова министром обороны
Политолог Шпунт: Экономические навыки Белоусова необходимы Минобороны
Андрей Белоусов. Обложка © Kremlin.ru
Экономические навыки Андрея Белоусова, предложенного президентом России Владимиром Путиным на пост главы Минобороны, необходимы ведомству. Об этом заявил политолог, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По словам эксперта, спецоперация принимает черты "окопной войны", победить в которой можно только с сильной экономикой и промышленностью, тщательно планируя расходы на оборонный сектор.
Собеседник URA.RU отметил, что экономика Евросоюза испытывает трудности, но, несмотря на них, Европа решительно перестраивает работу на военные нужды. В этой ситуации важнее всего то, насколько министр обороны понимает экономические возможности страны.
"СВО полностью меняет концепцию современной войны. Ещё два года назад было много иллюзий, что войны выигрываются количеством дронов и снарядов. Сейчас есть понимание, что победить в противостоянии может только сильная экономика, с чем и связано предложение кандидатуры Белоусова", — добавил политолог.
Напомним, 12 мая Владимир Путин предложил назначить исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова новым министром обороны России. Сергея Шойгу глава государства видит секретарём Совета безопасности. В Кремле пояснили, что решение президента продиктовано необходимостью инноваций в ведомстве.