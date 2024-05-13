"Победит сильная экономика": Политолог объяснил, почему Путин видит Белоусова министром обороны

Экономические навыки Андрея Белоусова, предложенного президентом России Владимиром Путиным на пост главы Минобороны, необходимы ведомству. Об этом заявил политолог, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По словам эксперта, спецоперация принимает черты "окопной войны", победить в которой можно только с сильной экономикой и промышленностью, тщательно планируя расходы на оборонный сектор.

Собеседник URA.RU отметил, что экономика Евросоюза испытывает трудности, но, несмотря на них, Европа решительно перестраивает работу на военные нужды. В этой ситуации важнее всего то, насколько министр обороны понимает экономические возможности страны.