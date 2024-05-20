Чемпион мира объяснил, как сделать уроки физкультуры весёлыми и интересными

Дети начинают приобщаться к спорту ещё в школе — на уроках физкультуры. Как сделать занятия весёлыми и нескучными, рассказал чемпион мира по ачери-биатлону (лыжные гонки со стрельбой из лука), победитель всероссийского конкурса "Вклад учителя" Константин Погорелов.

Спортсмен пояснил, что прежде всего на уроках нужно создать дружелюбную атмосферу. Именно тогда дети начинают раскрываться и избавляться от комплексов и внутренних зажимов. Ученики начинают преодолевать трудности и с лёгкостью выполнять спортивные упражнения, отметил Погорелов.

"У нас ребята относятся достаточно серьёзно к физической культуре. Возможно, сложилась традиция: я в этой школе работаю уже 15 лет, и все дети меня знают с первого класса. У меня было уже несколько выпусков как классного руководителя. Поэтому я их беру с первого класса и прививаю им любовь к физической культуре. Бывают проблемы, когда приходят детишки, например, из другой школы уже в пятый, шестой класс, в седьмой", — пояснил спортсмен в беседе с радио "Комсомольская правда".

Погорелов также указал на проблему вовлечения детей в занятия физкультурой — у многих не складываются отношения со спортом. Однако 80–90 процентов детей постепенно вливаются и начинают любить физкультуру, пояснил чемпион мира по ачери-биатлону.

Эксперт отметил, что мотивировать детей к занятиям спортом можно с помощью школьных олимпийских игр. Погорелов рассказал, что в этом году успешно провёл и летние, и зимние соревнования. По его словам, дети были заворожены происходящим и серьёзно готовились к состязаниям.