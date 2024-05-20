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Регион
20 мая, 16:31

Ряд городов Запорожской области оказались обесточены

Город Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен

Город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью обесточен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местных жителей. О каких-либо взрывах в самом городе до этого не сообщалось.

По данным агентства, свет в Мелитополе пропал около 18:45 (время совпадает с московским). В настоящее время электроэнергии нет во всех районах города. Также света нет в Бердянске и Энергодаре. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго Запорожской области, электроснабжение в регионе нарушено из-за системного сбоя в сетях. В ближайшее время свет обещают вернуть.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников в Севастополе ввели график временного отключения электроснабжения. Ограничения будут действовать до тех пор, пока аварийно-ремонтные работы не будут завершены.

Губернатор Севастополя назвал причину отключений света
Губернатор Севастополя назвал причину отключений света
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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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