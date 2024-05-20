Ряд городов Запорожской области оказались обесточены
Город Мелитополь в Запорожской области полностью обесточен
Город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью обесточен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местных жителей. О каких-либо взрывах в самом городе до этого не сообщалось.
По данным агентства, свет в Мелитополе пропал около 18:45 (время совпадает с московским). В настоящее время электроэнергии нет во всех районах города. Также света нет в Бердянске и Энергодаре. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго Запорожской области, электроснабжение в регионе нарушено из-за системного сбоя в сетях. В ближайшее время свет обещают вернуть.
Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников в Севастополе ввели график временного отключения электроснабжения. Ограничения будут действовать до тех пор, пока аварийно-ремонтные работы не будут завершены.
ТАСС / Александр Полегенько