Путин заявил о стабильном развитии топливно-энергетического комплекса России
Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается стабильно, несмотря на многочисленные санкции и сильную волатильность на рынках. Соответствующее заявление в понедельник, 20 мая, сделал президент России Владимир Путин в ходе профильного совещания.
Путин проводит совещание о развитии ТЭК России. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления", — сказал глава государства.
Выступая на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, президент указал, что российская экономика растёт, а её потребности увеличиваются, но ТЭК их покрывает. Также Путин рассказал и об увеличении объёмов добычи газа. Так, с января по апрель добыча голубого топлива в нашей стране выросла почти на восемь процентов и составила 246,4 миллиарда кубометров. А вот добыча нефти с начала 2024 года немного снизилась, до 195,7 миллиона тонн, что связано с добровольным сокращением в рамках ОПЕК+, добавил российский лидер.
Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%. В Минфине отметили, что это произошло преимущественно из-за роста цен на российское чёрное золото и единовременного поступления в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвёртый квартал прошлого года.
Telegram / Кремль. Новости