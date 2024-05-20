Путин заявил о стабильном развитии топливно-энергетического комплекса России

Выступая на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, президент указал, что российская экономика растёт, а её потребности увеличиваются, но ТЭК их покрывает. Также Путин рассказал и об увеличении объёмов добычи газа. Так, с января по апрель добыча голубого топлива в нашей стране выросла почти на восемь процентов и составила 246,4 миллиарда кубометров. А вот добыча нефти с начала 2024 года немного снизилась, до 195,7 миллиона тонн, что связано с добровольным сокращением в рамках ОПЕК+, добавил российский лидер.