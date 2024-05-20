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Регион
20 мая, 17:06

Путин заявил о стабильном развитии топливно-энергетического комплекса России

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается стабильно, несмотря на многочисленные санкции и сильную волатильность на рынках. Соответствующее заявление в понедельник, 20 мая, сделал президент России Владимир Путин в ходе профильного совещания.

Путин проводит совещание о развитии ТЭК России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления", — сказал глава государства.

Выступая на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, президент указал, что российская экономика растёт, а её потребности увеличиваются, но ТЭК их покрывает. Также Путин рассказал и об увеличении объёмов добычи газа. Так, с января по апрель добыча голубого топлива в нашей стране выросла почти на восемь процентов и составила 246,4 миллиарда кубометров. А вот добыча нефти с начала 2024 года немного снизилась, до 195,7 миллиона тонн, что связано с добровольным сокращением в рамках ОПЕК+, добавил российский лидер.

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Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России с начала года выросли на 82%. В Минфине отметили, что это произошло преимущественно из-за роста цен на российское чёрное золото и единовременного поступления в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвёртый квартал прошлого года.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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