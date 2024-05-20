Путин поручил ускорить работу по подготовке долгосрочной энергетической стратегии
Президент России Владимир Путин распорядился ускорить работу по подготовке долгосрочной энергетической стратегии. Выступая на совещании по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), глава государства напомнил, что ещё два года назад поручил кабмину разработать и утвердить ту самую стратегию.
"Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно её завершить", — подчеркнул президент.
Вместе с тем он предложил собравшимся обсудить не только нынешнее состояние отечественного ТЭК, но и планы на среднесрочную и отдалённую перспективу. Российский лидер уточнил, что речь идёт о решении задач, "связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым ростом экономики", а также обеспечением технологического лидерства и реализацией масштабных соцпроектов.
Ранее Путин, выступая на этом же совещании, отметил, что ТЭК страны развивается стабильно, несмотря на многочисленные санкции и сильную волатильность на рынках. Кроме того, президент рассказал и об увеличении объёмов добычи газа. Так, с января по апрель добыча голубого топлива в нашей стране выросла почти на восемь процентов и составила 246,4 миллиарда кубометров.
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