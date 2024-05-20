Путин поручил ускорить работу по подготовке долгосрочной энергетической стратегии

Президент России Владимир Путин распорядился ускорить работу по подготовке долгосрочной энергетической стратегии. Выступая на совещании по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), глава государства напомнил, что ещё два года назад поручил кабмину разработать и утвердить ту самую стратегию.

"Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно её завершить", — подчеркнул президент.

Вместе с тем он предложил собравшимся обсудить не только нынешнее состояние отечественного ТЭК, но и планы на среднесрочную и отдалённую перспективу. Российский лидер уточнил, что речь идёт о решении задач, "связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым ростом экономики", а также обеспечением технологического лидерства и реализацией масштабных соцпроектов.