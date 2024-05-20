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Регион
20 мая, 17:40

Путин утвердил порядок оповещения ФСБ при выезде за рубеж допущенных к гостайне

Российский лидер Владимир Путин утвердил положение, по которому допущенные к государственной тайне граждане обязаны оповещать Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки (СВР) об отъезде за границу за 30 дней до этого события. Соответствующий указ президента РФ размещён на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 мая.

Напомним, что в августе 2023 года глава государства подписал закон, согласно которому для выезда из РФ ряду россиян необходимо сообщить об этом в ФСБ и СВР. Теперь в новом указе определён конкретный порядок.

Например, данная мера относится к сенаторам, депутатам Государственной думы и региональных законодательных собраний. Кроме того, она касается судей, глав муниципалитетов и адвокатов, у которых имеются совершенно секретные данные. Планируя выезд из РФ, они должны письменно оповестить СВР и территориальный орган ФСБ. В документе необходимо указать, в частности, цель визита и адрес места пребывания.

Работодатели смогут проверять загранпаспорта сотрудников, допущенных к гостайне
Работодатели смогут проверять загранпаспорта сотрудников, допущенных к гостайне

Напомним, к сведениям особой важности относятся данные в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам государства в одной или нескольких областях. К совершенно секретным сведениям — те, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики РФ, а к секретным — все иные сведения из числа, составляющих гостайну, распространение которых нанесёт ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в вышеуказанных сферах.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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