Путин утвердил порядок оповещения ФСБ при выезде за рубеж допущенных к гостайне

Российский лидер Владимир Путин утвердил положение, по которому допущенные к государственной тайне граждане обязаны оповещать Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки (СВР) об отъезде за границу за 30 дней до этого события. Соответствующий указ президента РФ размещён на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 мая.

Напомним, что в августе 2023 года глава государства подписал закон, согласно которому для выезда из РФ ряду россиян необходимо сообщить об этом в ФСБ и СВР. Теперь в новом указе определён конкретный порядок.

Например, данная мера относится к сенаторам, депутатам Государственной думы и региональных законодательных собраний. Кроме того, она касается судей, глав муниципалитетов и адвокатов, у которых имеются совершенно секретные данные. Планируя выезд из РФ, они должны письменно оповестить СВР и территориальный орган ФСБ. В документе необходимо указать, в частности, цель визита и адрес места пребывания.