Кабмин отменил запрет на экспорт бензина до 30 июня из-за насыщения рынка топливом
Кабмин РФ отменяет запрет на экспорт бензина до 30 июня
Правительство России приостанавливает действие временного запрета на поставку за рубеж автомобильного бензина до 30 июня текущего года. Это связано с насыщением внутреннего рынка топливом. Однако ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Приостанавливается действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа", — говорится в сообщении.
Как пояснили в кабмине, соответствующее решение было принято на фоне насыщения внутреннего рынка топлива, а также для недопущения снижения объёмов переработки нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания бензином. Мера также была продиктована необходимостью освободить российские порты от топлива, которое компании собирались экспортировать, однако не смогли сделать это из-за введения ограничений.
При этом в Минэнерго не исключают, что приостановка запрета на экспорт бензина может быть продлена. В пресс-службе ведомства журналистам пояснили, что цели, для которых вводились ограничения, были достигнуты, поэтому было принято решение об их временном снятии. В частности, запасы, сформированные на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и четыре миллиона тонн дизельного топлива.
Напомним, временный запрет на экспорт бензина был введён кабмином с 1 марта текущего года. Как тогда отмечал вице-премьер Александр Новак, такая мера должна нивелировать ажиотаж и способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов.
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