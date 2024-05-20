Кабмин отменил запрет на экспорт бензина до 30 июня из-за насыщения рынка топливом

Правительство России приостанавливает действие временного запрета на поставку за рубеж автомобильного бензина до 30 июня текущего года. Это связано с насыщением внутреннего рынка топливом. Однако ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Приостанавливается действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа", — говорится в сообщении.

Как пояснили в кабмине, соответствующее решение было принято на фоне насыщения внутреннего рынка топлива, а также для недопущения снижения объёмов переработки нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания бензином. Мера также была продиктована необходимостью освободить российские порты от топлива, которое компании собирались экспортировать, однако не смогли сделать это из-за введения ограничений.

При этом в Минэнерго не исключают, что приостановка запрета на экспорт бензина может быть продлена. В пресс-службе ведомства журналистам пояснили, что цели, для которых вводились ограничения, были достигнуты, поэтому было принято решение об их временном снятии. В частности, запасы, сформированные на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах, составляют около 2,1 миллиона тонн автомобильного бензина и четыре миллиона тонн дизельного топлива.