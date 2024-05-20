В США высказались по поводу возможной отправки военных инструкторов на Украину

Соединённые Штаты в настоящее время не планируют направлять военных инструкторов на Украину. С таким заявлением в рамках очередного брифинга выступил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

"Сейчас (у США. — Прим. Life) нет планов направлять наших военных инструкторов на Украину", — заявил Браун.

В то же время высокопоставленный военнослужащий напомнил о том, что американские военные инструкторы обучали на территории Незалежной украинцев до начала СВО. При этом генерал допустил, что Вашингтон вновь направит туда своих инструкторов после завершения конфликта.