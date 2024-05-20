В США высказались по поводу возможной отправки военных инструкторов на Украину
Пентагон: У США сейчас нет планов отправлять военных инструкторов на Украину
Соединённые Штаты в настоящее время не планируют направлять военных инструкторов на Украину. С таким заявлением в рамках очередного брифинга выступил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.
"Сейчас (у США. — Прим. Life) нет планов направлять наших военных инструкторов на Украину", — заявил Браун.
В то же время высокопоставленный военнослужащий напомнил о том, что американские военные инструкторы обучали на территории Незалежной украинцев до начала СВО. При этом генерал допустил, что Вашингтон вновь направит туда своих инструкторов после завершения конфликта.
Ранее Life.ru писал, что польские военные тренируют украинских новобранцев хуже, чем инструкторы из других стран – партнёров Киева. Как пояснили некоторые военные эксперты, у поляков нет как такового реального боевого опыта.
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