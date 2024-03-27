"Никто не подготовит хуже": Военный эксперт высмеял занятия ВСУ с польскими инструкторами

Польские военные тренируют украинских новобранцев хуже, чем инструкторы из других стран – партнёров Киева. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он пояснил, что у поляков нет как такового реального боевого опыта, а участие в учениях НАТО и отправка нескольких солдат в Афганистан — это попросту ни о чём.

"Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Польские войска никогда этим не занимались. <...> Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — приводит РИА "Новости" слова Онуфриенко.

Специалист также обратил внимание на то, что в последний раз поляки как раз воевали против бандеровцев в рамках операции "Висла", поэтому у современных бойцов ВС Польши даже нет понимания смысла тренировок украинских солдат. Онуфриенко добавил, что сейчас бойцы ВСУ сами могут чему-нибудь обучить своих западных коллег.