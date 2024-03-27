Регион

Уведомления отключены

27 марта, 18:39

"Никто не подготовит хуже": Военный эксперт высмеял занятия ВСУ с польскими инструкторами

Эксперт Онуфриенко: Польские военные хуже всех тренируют солдат ВСУ

Польские военные тренируют украинских новобранцев хуже, чем инструкторы из других стран – партнёров Киева. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он пояснил, что у поляков нет как такового реального боевого опыта, а участие в учениях НАТО и отправка нескольких солдат в Афганистан — это попросту ни о чём.

"Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Польские войска никогда этим не занимались. <...> Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — приводит РИА "Новости" слова Онуфриенко.

Специалист также обратил внимание на то, что в последний раз поляки как раз воевали против бандеровцев в рамках операции "Висла", поэтому у современных бойцов ВС Польши даже нет понимания смысла тренировок украинских солдат. Онуфриенко добавил, что сейчас бойцы ВСУ сами могут чему-нибудь обучить своих западных коллег.

Не больше десяти минут: Названо время жизни Польши в войне с Россией
Не больше десяти минут: Названо время жизни Польши в войне с Россией

Ранее стало известно, что в Польше приостановили все учения после гибели пятого военного за месяц. Минобороны республики начало проверку по обстоятельствам смерти спецназовца в Татрах. ЧП стало уже пятым случаем гибели военнослужащих на проводящихся в этом месяце военных учениях. Так, например, 5 марта на двоих бойцов наехала боевая машина пехоты, в результате чего оба погибли. А 25-го числа двое сапёров умерли после несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров