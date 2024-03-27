"Никто не подготовит хуже": Военный эксперт высмеял занятия ВСУ с польскими инструкторами
Эксперт Онуфриенко: Польские военные хуже всех тренируют солдат ВСУ
Польские военные тренируют украинских новобранцев хуже, чем инструкторы из других стран – партнёров Киева. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он пояснил, что у поляков нет как такового реального боевого опыта, а участие в учениях НАТО и отправка нескольких солдат в Афганистан — это попросту ни о чём.
"Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Польские войска никогда этим не занимались. <...> Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — приводит РИА "Новости" слова Онуфриенко.
Специалист также обратил внимание на то, что в последний раз поляки как раз воевали против бандеровцев в рамках операции "Висла", поэтому у современных бойцов ВС Польши даже нет понимания смысла тренировок украинских солдат. Онуфриенко добавил, что сейчас бойцы ВСУ сами могут чему-нибудь обучить своих западных коллег.
Ранее стало известно, что в Польше приостановили все учения после гибели пятого военного за месяц. Минобороны республики начало проверку по обстоятельствам смерти спецназовца в Татрах. ЧП стало уже пятым случаем гибели военнослужащих на проводящихся в этом месяце военных учениях. Так, например, 5 марта на двоих бойцов наехала боевая машина пехоты, в результате чего оба погибли. А 25-го числа двое сапёров умерли после несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве.
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