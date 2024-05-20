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Регион
20 мая, 18:26

В Ногинске загорелась кровля здания швейной фабрики

Крупный пожар вспыхнул на швейной фабрике в Подмосковье

Кадр с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Обложка © Telegram / МЧС России

Кадр с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Обложка © Telegram / МЧС России

В Ногинске начался пожар на швейной фабрике. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горит кровля здания.

Кадры с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Видео © Telegram / Типичный Ногинск

"В Ногинске горит кровля здания швейной фабрики. Из горящего здания пожарные эвакуировали 20 человек", — говорится в сообщении.

Кадр с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Фото © Telegram / МЧС России

Кадр с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Фото © Telegram / МЧС России

В настоящее время на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС. Стоит отметить, что напротив фабрики находится заправка. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся ресторан на площади 350 квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля. Из заведения вышли сотрудники и посетители — в общей сложности 12 человек.

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Наталья Исакова
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