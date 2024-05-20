В Ногинске загорелась кровля здания швейной фабрики

В Ногинске начался пожар на швейной фабрике. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горит кровля здания.

Кадры с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Видео © Telegram / Типичный Ногинск

"В Ногинске горит кровля здания швейной фабрики. Из горящего здания пожарные эвакуировали 20 человек", — говорится в сообщении.

Кадр с места пожара на швейной фабрике в Ногинске. Фото © Telegram / МЧС России

В настоящее время на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС. Стоит отметить, что напротив фабрики находится заправка. Причина пожара на данный момент неизвестна.