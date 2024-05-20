В Мелитополе после системного сбоя восстановлено электроснабжение

В городе Мелитополе, который временно является административным центром Запорожской области, восстановили электроснабжение. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий, подача электричества была приостановлена из-за кратковременного замыкания при переключении питания с резервного источника на основной.

"В связи с переключением питания области с резервного источника на основной специалистами ПАО "Россети" произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего в Запорожской области наблюдалось временное отключение электроэнергии", — сообщил губернатор.

Он также рассказал, что обычно переключение происходит без прекращения подачи электроэнергии в дома, однако в этот раз была зафиксирована аварийная ситуация. Балицкий заверил, что на данный момент проблемы устранены.