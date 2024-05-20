Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 18:42

В Мелитополе после системного сбоя восстановлено электроснабжение

В городе Мелитополе, который временно является административным центром Запорожской области, восстановили электроснабжение. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий, подача электричества была приостановлена из-за кратковременного замыкания при переключении питания с резервного источника на основной.

"В связи с переключением питания области с резервного источника на основной специалистами ПАО "Россети" произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего в Запорожской области наблюдалось временное отключение электроэнергии", — сообщил губернатор.

Он также рассказал, что обычно переключение происходит без прекращения подачи электроэнергии в дома, однако в этот раз была зафиксирована аварийная ситуация. Балицкий заверил, что на данный момент проблемы устранены.

Губернатор Севастополя назвал причину отключений света
Губернатор Севастополя назвал причину отключений света

Ранее, вечером 20 мая, Life.ru писал, что город Мелитополь полностью обесточен. О каких-либо взрывах в самом городе до этого не сообщалось. Электричества не было как в населённых пунктах Запорожской области, так и на территории Херсонской области.

Обложка ©

PIxabay / Alexei_other

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров