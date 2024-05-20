Площадь пожара на фабрике в Ногинске составляет шесть тысяч квадратов
Прокуратура: Площадь пожара на бывшей швейной фабрике в Ногинске — 6 тыс. кв. м
Площадь пожара в здании бывшей ткацко-прядильной фабрики в Ногинске составляет шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Пожар охватил здание бывшей швейной фабрики в Ногинске. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
По её данным, огонь вспыхнул около 19:40 в здании бывшей фабрики на улице III Интернационала. Сейчас эти помещения сдаются в аренду под различное производство. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку конструкций. Подмосковная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
"Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
О возгорании на швейной фабрике в Ногинске стало известно около часа назад. Как писал Life.ru, напротив здания, где вспыхнул серьёзный пожар, находится заправка. Причина случившегося на данный момент неизвестна. По словам местных жителей, в одном из помещений проводились ремонтные работы.
Кадр из видео Telegram / Прокуратура Московской области