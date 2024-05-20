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Регион
20 мая, 19:31

СК завёл дело против уроженца Афганистана, напавшего на девушку на остановке

Против уроженца Афганистана, напавшего с ножом на девушку на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил столичный главк СКР.

Пьяный уроженец Афганистана с ножом напал на девушку на автобусной остановке в Москве. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства случившегося.

Нож, с которым уроженец Афганистана напал на девушку на остановке в Москве. Фото © SHOT

Нож, с которым уроженец Афганистана напал на девушку на остановке в Москве. Фото © SHOT

Пьяный бугай чуть не зарезал бывшую жену посреди улицы в Мытищах
Пьяный бугай чуть не зарезал бывшую жену посреди улицы в Мытищах

Ранее сообщалось, что в районе Гольяново 48-летний неадекватный мужчина на автобусной остановке со спины набросился с ножом на девушку. У 22-летней пострадавшей диагностировали множественные резаные раны в районе шеи, за её жизнь борются врачи. Мужчину оперативно задержали, с ним проводятся следственные действия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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