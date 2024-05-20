"Сбросил с себя маски": Небензя оценил решение Запада проголосовать против резолюции РФ по космосу

Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом по итогам заседания Совбеза заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что подобное решение западных стран вызывает глубокое сожаление. Дипломат добавил, что США и их союзники не дали СБ ООН принять взвешенное решение, направленное на использование космического пространства исключительно в мирных целях.

"Таким образом сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле", — заявил Небензя.

По словам российского дипломата, причина решения Запада заключается в том, что там хотят размещать в космосе любые виды вооружений. Отклонив проект резолюции РФ, США подтвердили свои намерения милитаризировать космос, указал Небензя.