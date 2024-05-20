Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 19:37

Совбез ООН не принял проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) отклонил проект предложенной Россией резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Всего проголосовали 15 государств — семь высказались за, столько же против, ещё одна воздержалась.

Уточняется, что за документ проголосовал в том числе Китай, а воздержалась Швейцария. Резолюция считается принятой, если за неё отдали голоса девять членов Совбеза и ни один из постоянных членов не наложил вето.

Америку заподозрили в попытках заполонить космос средствами нападения на спутники
Америку заподозрили в попытках заполонить космос средствами нападения на спутники

Напомним, ранее Россия наложила вето на резолюцию США о неразмещении ядерного оружия в космосе. Позже МИД объяснил решение Москвы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
  • Новости
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров