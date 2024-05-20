Совбез ООН не принял проект резолюции России о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) отклонил проект предложенной Россией резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Всего проголосовали 15 государств — семь высказались за, столько же против, ещё одна воздержалась.

Уточняется, что за документ проголосовал в том числе Китай, а воздержалась Швейцария. Резолюция считается принятой, если за неё отдали голоса девять членов Совбеза и ни один из постоянных членов не наложил вето.