Китай разочарован итогами голосования СБ ООН по резолюции РФ

Китай разочарован тем фактом, что Совет Безопасности (СБ) ООН не принял резолюцию о недопущении гонки вооружении в космосе, подготовленную Россией. Об этом после голосования заявил постпред КНР при всемирной организации Фу Цун.

"...Из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим", — сказал представитель Поднебесной, сообщив, что его страна выступила соавтором документа.