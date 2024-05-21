Китай разочарован итогами голосования СБ ООН по резолюции РФ
Постпред Фу Цун: Китай разочарован непринятием СБ ООН резолюции РФ по космосу
Китай разочарован тем фактом, что Совет Безопасности (СБ) ООН не принял резолюцию о недопущении гонки вооружении в космосе, подготовленную Россией. Об этом после голосования заявил постпред КНР при всемирной организации Фу Цун.
"...Из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим", — сказал представитель Поднебесной, сообщив, что его страна выступила соавтором документа.
Ранее Life.ru писал, что Совбез ООН отклонил проект предложенной Россией резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. За документ проголосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор. Против высказались США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта. Швейцария воздержалась. Резолюция считается принятой, если за неё отдали голоса минимум девять членов Совбеза и ни один из постоянных членов не наложил вето.
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