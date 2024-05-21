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20 мая, 21:25

Секс-рабство и приют для бездомных: Боец UFC из Казахстана пожаловалась на нелёгкую судьбу в США

Боец UFC из Казахстана Агапова: В США меня пытались продать в секс-рабство

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова. Обложка © Х / Maria

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова. Обложка © Х / Maria

Боец смешанных единоборств (MMA) Мария Агапова, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пожаловалась на свою нелёгкую участь в Соединённых Штатах. Спортсменка написала в социальных сетях, что скоро будет искать приют для бездомных. Также, по словам Агаповой, её пытались продать в секс-рабство.

27-летняя спортсменка сообщила, что, вероятно, через неделю ей будет негде жить, несмотря на то что скоро у неё будет бой в UFC. Агапова отметила, что уже не доверяет людям в Соединённых Штатах.

"Люди меня эксплуатируют и во время этой эксплуатации пренебрегают моими личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство", — написала Агапова.

В UFC спортсменка провела пять боёв, одержав две победы и потерпев три поражения. Всего в MMA на её счету десять побед и четыре поражения. 14 июля Агапова должна сразиться с бразильянкой Луаной Сантос на турнире UFC Fight Night, а 30 мая у неё запланирована грэпплинг-схватка с Хеленой Кревар на турнире Karate Kombat.

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Ранее Life.ru писал, что в конце апреля бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну сообщил о смерти своего cына Коби. Малышу было 18 месяцев.

Алексей Соловьёв
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