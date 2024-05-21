Препарат "Тапентадол" могут внести в список наркотических в России

Препарат "Тапентадол", который используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, могут внести в список наркотических средств в России. Соответствующий проект постановления подготовил Минздрав РФ. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В разделе "Наркотические средства" списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации <...> дополнить позицией следующего содержания: "Тапентадол", — говорится в тексте проекта.

"Тапентадол" входит фармакотерапевтическую группу анальгезирующих наркотических средств, а также в клинико-фармакологическую группу опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия. По клинической эффективности близок к морфину. Минздрав также предлагает изменить государственную квоту, в рамках которой осуществляются производство, хранение, ввоз и вывоз препарата и назначить новую — 1 100 000 граммов.