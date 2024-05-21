В Британии испугались интересов РФ в районе Фолклендов в Южной Атлантике

В Соединённом Королевстве прокомментировали недавний визит президента России Владимира Путина в Китай. Как пишет обозреватель газеты Express, Лондону, судя по всему, стоит опасаться растущих интересов Москвы и Пекина в районе Фолклендских островов (юго-западная часть Атлантики), которые являются стратегически важными для британцев.

"Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку <…> интересы (России и Китая. — Прим. Life.ru) в этом регионе растут", — говорится в материале.

Автор напоминает, что на территории островов располагается усиленный контингент британских военнослужащих. Там, по данным издания, находятся "готовые к обороне" две тысячи военных и различная авиация, в том числе вертолёты.

По словам обозревателя, у Кремля якобы есть обширная стратегия, которая "несёт риски" для интересов Соединённого Королевства в Южной Атлантике. В свою очередь, политолог Степан Степаненко в беседе с зарубежными журналистами заявил о том, что британские власти должны сосредоточиться на украинском конфликте, чтобы помешать Москве защитить свои геополитические интересы на международной арене.

Фолклендские острова (также известны под названием Мальвинские) — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантики в Тихий океан. Аргентина оспаривает права Британии на архипелаг, рассматривая их как часть провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. В 1982 году страны вступили в военный конфликт, известный как Фолклендская война. Он завершился победой Лондона.