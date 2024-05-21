В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

В лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожаров. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в своём телеграм-канале.

Лесные пожары в Забайкалье. Видео © МЧС России

Он подчеркнул, что на территории Забайкалья в настоящее время наблюдается недопустимый и аномальный уровень пожаров. По словам Осипова, большинство из них возникло в результате поджогов. Губернатор добавил, что поджигатели наносят не только огромный ущерб природе и населённым пунктам, но и повергают жизни граждан опасности.

"Больше 200 виновников уже выявлены. Наказание серьёзное — штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более двух миллионов рублей. Также взыскиваются многомиллионные ущербы природе, вызванные пожарами", — заявил Осипов.