В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров
Губернатор Осипов сообщил о введении режима ЧС в лесах Забайкалья из-за пожаров
В лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожаров. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в своём телеграм-канале.
Лесные пожары в Забайкалье. Видео © МЧС России
Он подчеркнул, что на территории Забайкалья в настоящее время наблюдается недопустимый и аномальный уровень пожаров. По словам Осипова, большинство из них возникло в результате поджогов. Губернатор добавил, что поджигатели наносят не только огромный ущерб природе и населённым пунктам, но и повергают жизни граждан опасности.
"Больше 200 виновников уже выявлены. Наказание серьёзное — штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более двух миллионов рублей. Также взыскиваются многомиллионные ущербы природе, вызванные пожарами", — заявил Осипов.
Ранее режим чрезвычайной ситуации был введён в Улан-Удэ. Мэр города Игорь Шутенков сообщал, что всему виной были лесные пожары в черте населённого пункта.