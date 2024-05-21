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Регион
21 мая, 01:16

Адвокат рассказал, можно ли завещать имущество, которого пока нет

Адвокат Полещук: Граждане РФ могут завещать своё имущество любым лицам

Россияне могут написать завещание в пользу любого лица, лишить наследства одного или всех наследников по закону без указания причин и даже завещать имущество, которого ещё нет, но может появиться в будущем. Если же что-то из имущества не включено в завещание, оно будет делиться между всеми наследниками по закону. Об этом рассказал адвокат Кирилл Полещук.

Он подчеркнул, что в список наследников по завещанию могут входить абсолютно любые лица — как являющиеся, так и не являющиеся наследниками по закону. То есть данный документ выражает именно желание завещателя, государство же устанавливает порядок наследования в случае отсутствия волеизъявления умершего. При этом юридическую силу имеет только нотариально заверенное завещание. Оно должно быть написано самим человеком или с его слов нотариусом. Могут быть использованы и технические средства, включая видеофиксацию.

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"Завещатель вправе отменить или изменить совершённое завещание. Поэтому не стоит думать, что завещание составляется обязательно в преклонном возрасте", — привела слова юриста "Газета.ru".

Полещук отметил, что завещания граждан старше 70 лет часто пытаются оспорить в суде родственники, особенно если у покойных были признаки деменции или других заболеваний, способных влиять на когнитивные способности и мешать осознавать последствия своих действий.

Ранее юрист объяснил, что размер доли каждого наследника по закону зависит от их количества: наследство делится на два, на три и т.д. "Неделимое имущество", например квартира, достанется одному человеку, но он будет обязан выплатить компенсацию остальным наследникам.

Обложка ©

Freepik / Prostooleh

Лариса Сафронова
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