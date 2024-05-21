"Сбежали за границу": На Украине пожаловались на сокращение донатов для ВСУ

Уровень донатов, которые направляются на нужды Вооружённых сил Украины (ВСУ), сильно упал. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала актриса Алла Мартынюк.

По её словам, это большая проблема. Мартынюк подчеркнула, что за последний год сборы средств для армии Незалежной очень серьёзно сократились, также появилась проблема с представителями бизнеса, которые ранее помогали в этом вопросе.

"Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же — я наблюдаю, это более средний сегмент. Много бизнесов выехало сейчас, когда начался вопрос с мобилизацией, сбежали за границу", — заявила Мартынюк.