ФСБ сообщила о депортации из РФ камерунца за поддержку террористов

Из России депортировали гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа Белгородской области. Как передаёт УФСБ по региону, такое решение было принято после его высказываний в поддержку киевского режима, а также террористов в Сирии и Нигере.

"Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", — приводит РИА "Новости" сообщение ФСБ.

В ведомстве рассказали, что иностранец проживал в России с нарушениями действующего миграционного законодательства. В итоге Валуйский районный суд привлёк его за нарушение правил въезда в РФ и назначил административное наказание в виде выдворения за пределы страны.