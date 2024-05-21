ФСБ сообщила о депортации из РФ камерунца за поддержку террористов
ФСБ: Из РФ после экстремистских высказываний депортировали строителя-камерунца
Из России депортировали гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа Белгородской области. Как передаёт УФСБ по региону, такое решение было принято после его высказываний в поддержку киевского режима, а также террористов в Сирии и Нигере.
"Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер", — приводит РИА "Новости" сообщение ФСБ.
В ведомстве рассказали, что иностранец проживал в России с нарушениями действующего миграционного законодательства. В итоге Валуйский районный суд привлёк его за нарушение правил въезда в РФ и назначил административное наказание в виде выдворения за пределы страны.
Ранее в Петербурге задержали 18 человек, прописавших в России свыше семи тысяч мигрантов. Цена за такие услуги составляла от 27 000 до 35 000 рублей с одного "клиента".
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