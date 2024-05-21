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Регион
21 мая, 03:40

Ни разу не подводила: Российские бойцы рассказали о "Белоснежке", устраивающей пекло для ВСУ

Бойцы из расчёта гаубицы Д-30 рассказали, что назвали своё орудие "Белоснежкой"

Артиллеристы группировки войск "Юг", обслуживающие гаубицу Д-30, рассказали о её работе. Как передаёт Минобороны РФ, военнослужащие назвали орудие "Белоснежкой".

Работа гаубицы Д-30 в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Были на полигоне… Собрался расчёт… подумали, надо же назвать как-то (гаубицу. — Прим. Life.ru) … Вспомнили мультфильм "Белоснежка и семь гномов"… Нас семь человек в расчёте… Ну и она нас не подводила", — сообщил военный с позывным Башкир.

Военнослужащий добавил, что украинские войска увеличивают интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов, выросло и количество дронов. Однако российские военные выполняют поставленные перед ними задачи.

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Ранее Life.ru писал, что артиллеристы ВС РФ продолжают денно и нощно наносить противнику огневое поражение в зоне проведения специальной военной операции. Так, 10 мая отличились расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Российские бойцы устроили противнику настоящий "огненный ад".

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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