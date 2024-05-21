Ни разу не подводила: Российские бойцы рассказали о "Белоснежке", устраивающей пекло для ВСУ

"Были на полигоне… Собрался расчёт… подумали, надо же назвать как-то (гаубицу. — Прим. Life.ru) … Вспомнили мультфильм "Белоснежка и семь гномов"… Нас семь человек в расчёте… Ну и она нас не подводила", — сообщил военный с позывным Башкир.