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21 мая, 04:28

В Приморском крае пляж залило нефтепродуктами

Прокуратура Приморья проверит данные о разливе нефтепродуктов на пляже в Находке

В Находке Приморского края организована проверка по факту слива нефтепродуктов и нечистот в городских местах отдыха. Об этом проинформировала региональная прокуратура.

Обстановка в районе базы отдыха "Антарес" в Находке. Видео © Telegram / Nhk_24

"...Организована проверка по информации, размещённой в СМИ, о разливе нефтепродуктов в районе пляжа "Волна", а также сливе нечистот в районе базы отдыха "Антарес", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Правоохранители выясняют виновных и обстоятельства произошедшего, по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поступят в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.

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Ранее сообщалось, что на пляже Анапы, в пяти километрах от станицы Благовещенской, местный житель обнаружил около 40 мёртвых дельфинов. Данный вид морских обитателей занесён в Красную книгу.

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Кадр из видео Telegram / Nhk_24

Лариса Сафронова
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