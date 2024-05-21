В Приморском крае пляж залило нефтепродуктами

В Находке Приморского края организована проверка по факту слива нефтепродуктов и нечистот в городских местах отдыха. Об этом проинформировала региональная прокуратура.

Обстановка в районе базы отдыха "Антарес" в Находке. Видео © Telegram / Nhk_24

"...Организована проверка по информации, размещённой в СМИ, о разливе нефтепродуктов в районе пляжа "Волна", а также сливе нечистот в районе базы отдыха "Антарес", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Правоохранители выясняют виновных и обстоятельства произошедшего, по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поступят в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.