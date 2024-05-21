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Регион
21 мая, 04:55
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Российская армия ударила по ж/д станции под Одессой, через которую ВСУ везут оружие

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ж/д станции в Черноморске Одесской области

ВС России нанесли удар по инфраструктуре железнодорожной станции в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

"Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции Черноморск-порт. Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", — приводит его слова РИА "Новости".

Ещё один удар произошёл около трёх ночи, повторно началась детонация, в части города пропало электричество.

По словам Лебедева, через станцию Черноморска проходят составы с военной техникой и снарядами, которые везут из Румынии в посёлок Затока Белгород-Днестровского района. Рядом со станцией находится множество складов, а таможенный пост "Ильичёвск" иногда используют как пункт временной дислокации военных и иностранных наёмников.

ВС России нанесли удар по командному составу двух штурмовых бригад ВСУ
ВС России нанесли удар по командному составу двух штурмовых бригад ВСУ

А ранее в подполье сообщили, что ВС РФ нанесли удар по ангарам, где ВСУ прятали свои HIMARS. Украинская ПВО пыталась сбить российские "Герани", но безуспешно.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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