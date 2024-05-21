Российская армия ударила по ж/д станции под Одессой, через которую ВСУ везут оружие

ВС России нанесли удар по инфраструктуре железнодорожной станции в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

"Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции Черноморск-порт. Первый удар был в половине третьего ночи, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно", — приводит его слова РИА "Новости".

Ещё один удар произошёл около трёх ночи, повторно началась детонация, в части города пропало электричество.

По словам Лебедева, через станцию Черноморска проходят составы с военной техникой и снарядами, которые везут из Румынии в посёлок Затока Белгород-Днестровского района. Рядом со станцией находится множество складов, а таможенный пост "Ильичёвск" иногда используют как пункт временной дислокации военных и иностранных наёмников.