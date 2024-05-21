Орнитологи обнаружили, что птицы изменили маршрут миграции из-за конфликта на Украине
Current Biology: Конфликт на Украине изменил миграционный маршрут птиц
Некоторые виды птиц изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришли орнитологи, изучив миграционные маршруты 19 пернатых при помощи GPS-трекеров. Данные марта – апреля 2022 года сравнили с результатами 2018–2021 годов и поделились выводами с изданием Current Biology.
Оказалось, что "чрезвычайные антропогенные нарушения", к которым учёные причислили украинский конфликт, способны значительно увеличить энергетические затраты на птичью миграцию.
"Мигрирующие подорлики подвергались конфликтным событиям во время своей миграции через Украину и демонстрировали другое поведение по сравнению с предыдущими годами. Они используют меньшее количество остановок и совершают большие отклонения от привычного маршрута", — говорится в исследовании орнитологов.
А ранее Life.ru писал, что орнитологи хотят составить атлас птиц России, чтобы отследить их распространение по нашей большой стране, и приглашают им в этом помочь. Проект "Крылья России" создан любителями крылатых из Санкт-Петербургского орнитологического общества совместно с "Движением первых".
Юрий Смитюк / ТАСС