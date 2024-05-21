Орнитологи обнаружили, что птицы изменили маршрут миграции из-за конфликта на Украине

Некоторые виды птиц изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине. К такому выводу пришли орнитологи, изучив миграционные маршруты 19 пернатых при помощи GPS-трекеров. Данные марта – апреля 2022 года сравнили с результатами 2018–2021 годов и поделились выводами с изданием Current Biology.

Оказалось, что "чрезвычайные антропогенные нарушения", к которым учёные причислили украинский конфликт, способны значительно увеличить энергетические затраты на птичью миграцию.

"Мигрирующие подорлики подвергались конфликтным событиям во время своей миграции через Украину и демонстрировали другое поведение по сравнению с предыдущими годами. Они используют меньшее количество остановок и совершают большие отклонения от привычного маршрута", — говорится в исследовании орнитологов.