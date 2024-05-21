Известного легкоатлета задержали с мефедроном в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали известного легкоатлета Степана Поистогова за наркотики
В Екатеринбурге задержали известно легкоатлета, серебряного призёра командного чемпионата Европы Степана Поистогова. Источник рассказал журналистам, что 11 мая он попался полиции с приличным свёртком мефедрона.
"Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещённое вещество купил для личного потребления, а не сбыта", — сказал собеседник URA.ru.
Спортсмен отказался от прохождения медосвидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Сбытчика ищут, против него также открыли производство.
В окружении Поистогова считают это дело "очень странным". По словам знакомого атлета, вместе с ним на месте был ещё один человек, личность которого не раскрывается. Неизвестного "почему-то сразу отпустили". Сам Степан, отметил собеседник агентства, ведёт здоровый образ жизни и имеет спортивную семью. Сейчас он находится на свободе.
Степан Поистогов, 2016 год. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Степан Поистогов
Ранее в Казахстане задержали пилота авиакомпании Air Astana, который собирался взмыть в небо под мефедроном. К счастью, мужчина собирался лететь в качестве пассажира. Мужчину заприметили во время досмотра — он вёл себя неадекватно.
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