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21 мая, 06:17

Известного легкоатлета задержали с мефедроном в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали известного легкоатлета Степана Поистогова за наркотики

В Екатеринбурге задержали известно легкоатлета, серебряного призёра командного чемпионата Европы Степана Поистогова. Источник рассказал журналистам, что 11 мая он попался полиции с приличным свёртком мефедрона.

"Поистогов через закладку купил 2,83 грамма мефедрона. Полиции он попался в тот момент, когда сбросил полимерный пакет с наркотиком. Поистогов объяснил, что запрещённое вещество купил для личного потребления, а не сбыта", — сказал собеседник URA.ru.

Спортсмен отказался от прохождения медосвидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Сбытчика ищут, против него также открыли производство.

В окружении Поистогова считают это дело "очень странным". По словам знакомого атлета, вместе с ним на месте был ещё один человек, личность которого не раскрывается. Неизвестного "почему-то сразу отпустили". Сам Степан, отметил собеседник агентства, ведёт здоровый образ жизни и имеет спортивную семью. Сейчас он находится на свободе.

Степан Поистогов, 2016 год. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Степан Поистогов

Степан Поистогов, 2016 год. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Степан Поистогов

В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию и изъяли почти 19 килограммов мефедрона
В Удмуртии силовики накрыли нарколабораторию и изъяли почти 19 килограммов мефедрона

Ранее в Казахстане задержали пилота авиакомпании Air Astana, который собирался взмыть в небо под мефедроном. К счастью, мужчина собирался лететь в качестве пассажира. Мужчину заприметили во время досмотра — он вёл себя неадекватно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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