В Москве накрыли сауну "Казанова" с мужчинами с низкой социальной ответственностью
SHOT: В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутами
В центре Москвы накрыли бордель, прятавшийся под вывеской сауны. По данным SHOT, оперативники нагрянули в "Казанову" на Малом Каретном переулке в ночь на 19 мая. Внутри их ждали восемь "проститутов", которые признались, что за деньги прямо в заведении обслуживали клиенток.
Мужчины-проституты, задержанные в сауне в Москве. Фото © SHOT
Задержанным от 20 до 42 лет. Их забрали в отдел полиции для проведения допроса.
Вторая порция задержанных. Фото © SHOT
Ранее в Москве силовики задержали во время облавы сразу 38 проституток. Они работали в заведении, позиционирующим себя как клуб премиум-класса. Девушкам грозит штраф.