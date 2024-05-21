Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 06:58

В Москве накрыли сауну "Казанова" с мужчинами с низкой социальной ответственностью

SHOT: В центре Москвы накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутами

В центре Москвы накрыли бордель, прятавшийся под вывеской сауны. По данным SHOT, оперативники нагрянули в "Казанову" на Малом Каретном переулке в ночь на 19 мая. Внутри их ждали восемь "проститутов", которые признались, что за деньги прямо в заведении обслуживали клиенток.

Мужчины-проституты, задержанные в сауне в Москве. Фото © SHOT

Мужчины-проституты, задержанные в сауне в Москве. Фото © SHOT

Задержанным от 20 до 42 лет. Их забрали в отдел полиции для проведения допроса.

Вторая порция задержанных. Фото © SHOT

Вторая порция задержанных. Фото © SHOT

В Москве свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием
В Москве свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием

Ранее в Москве силовики задержали во время облавы сразу 38 проституток. Они работали в заведении, позиционирующим себя как клуб премиум-класса. Девушкам грозит штраф.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров