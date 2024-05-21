В Москве накрыли сауну "Казанова" с мужчинами с низкой социальной ответственностью

В центре Москвы накрыли бордель, прятавшийся под вывеской сауны. По данным SHOT, оперативники нагрянули в "Казанову" на Малом Каретном переулке в ночь на 19 мая. Внутри их ждали восемь "проститутов", которые признались, что за деньги прямо в заведении обслуживали клиенток.