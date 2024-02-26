В Москве свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием

Большое количество людей собралось в съёмном коттедже в Строгине в ночь на воскресенье, 25 февраля. По словам измученных соседей, им надоело выслушивать крики и визги, которые не прекращались в доме на 2-й Лыковской улице даже в четвёртом часу утра. Хозяин дома на звонки возмущённых жителей не отвечал, да и дверь им никто не открывал. При этом в окнах мелькали голые тела. Невольным очевидцам вакханалии ничего не оставалось, кроме как вызвать полицейских. Кстати, в коттедже нагрянувшие силовики обнаружили пилоны для стриптиза, деревянный крест и металлическую клетку. В итоге в отделение они увезли как минимум 20 гостей вечеринки.