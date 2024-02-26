В Москве свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием
SHOT: Минимум 20 человек доставили в полицию после свингер-вечеринки в Москве
Дом в районе Строгино, где регулярно проходят свингер-вечеринки. Обложка © Telegram / SHOT
В московском районе Строгино свингер-вечеринка пошла не по плану и закончилась массовым задержанием. Как сообщает SHOT, в отделение полиции отправились десятки человек.
Большое количество людей собралось в съёмном коттедже в Строгине в ночь на воскресенье, 25 февраля. По словам измученных соседей, им надоело выслушивать крики и визги, которые не прекращались в доме на 2-й Лыковской улице даже в четвёртом часу утра. Хозяин дома на звонки возмущённых жителей не отвечал, да и дверь им никто не открывал. При этом в окнах мелькали голые тела. Невольным очевидцам вакханалии ничего не оставалось, кроме как вызвать полицейских. Кстати, в коттедже нагрянувшие силовики обнаружили пилоны для стриптиза, деревянный крест и металлическую клетку. В итоге в отделение они увезли как минимум 20 гостей вечеринки.
Дом в районе Строгино, где регулярно проходят свингер-вечеринки. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что некоторое время назад хозяин злачного дома постоянно проживал в Германии и сдавал свою жилплощадь за 60 тысяч рублей в сутки. В настоящее время местоположение собственника устанавливается. По информации телеграм-канала, ранее в этом коттедже оперативники неоднократно накрывали бордели.
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