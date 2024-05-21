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21 мая, 08:25

Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии на сетях

Владивосток. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владивосток. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Во Владивостоке из-за аварийного отключения без электричества оказались сразу 200 адресов. Об этом сообщили в пресс-службе МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей".

Отключение света затронуло следующие улицы: Бородинскую, Давыдова, Кутузова, Русскую, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесную, Лесную, Маковского, Раевского и проспект 100-летия Владивостока.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. Кроме того, в городе проходят плановые работы на сетях.

"Напомним, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ ВПЭС составляет от двух до четырёх часов. Это время включения последних потребителей", — говорится в сообщении.

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А ранее, 18 мая, отключение света наблюдали и жители Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что проблема связана с аварией на сетях компании "Крымэнерго".

Дарья Нарыкова
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