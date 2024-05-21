Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии на сетях

Во Владивостоке из-за аварийного отключения без электричества оказались сразу 200 адресов. Об этом сообщили в пресс-службе МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей".

Отключение света затронуло следующие улицы: Бородинскую, Давыдова, Кутузова, Русскую, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесную, Лесную, Маковского, Раевского и проспект 100-летия Владивостока.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. Кроме того, в городе проходят плановые работы на сетях.

"Напомним, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ ВПЭС составляет от двух до четырёх часов. Это время включения последних потребителей", — говорится в сообщении.