В Подмосковье хирурги удалили женщине две опухоли яичников в треть её веса

Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников, которые успели разрастись до трети от её веса. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, 48-летняя женщина обратилась в областной онкологический диспансер с жалобами на боль и увеличение живота.

Обследование выявило рак яичников III стадии. По словам заведующей отделением онкогинекологии № 4 Ирины Карьгиной, опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что мешало нормально питаться, передвигаться и даже дышать.

"Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удалённой опухоли — 14 килограммов", — отметила врач.

Послеоперационный период прошёл без осложнений, после чего пациентке назначили химиотерапию. На фото ниже — те самые опухоли. Видно, что они куда больше рук одного из врачей.

Опухоли яичников, которые удалили жительнице Подмосковья. Фото © Минздрав Московской области