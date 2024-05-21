В Подмосковье хирурги удалили женщине две опухоли яичников в треть её веса
Хирурги вырезают две опухоли яичников жительнице Подмосковья. Обложка © Минздрав Московской области
Подмосковные онкохирурги удалили пациентке две опухоли яичников, которые успели разрастись до трети от её веса. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, 48-летняя женщина обратилась в областной онкологический диспансер с жалобами на боль и увеличение живота.
Обследование выявило рак яичников III стадии. По словам заведующей отделением онкогинекологии № 4 Ирины Карьгиной, опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что мешало нормально питаться, передвигаться и даже дышать.
"Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удалённой опухоли — 14 килограммов", — отметила врач.
Послеоперационный период прошёл без осложнений, после чего пациентке назначили химиотерапию. На фото ниже — те самые опухоли. Видно, что они куда больше рук одного из врачей.
Опухоли яичников, которые удалили жительнице Подмосковья. Фото © Минздрав Московской области
Ранее в Балашихе онкохирурги удалили 74-летней женщине опухоль весом в 17 килограммов. Пациентка поступила в диспансер в крайне тяжёлом состоянии, новообразование занимало всю брюшную полость и, как и в вышеописанном случае, мешало нормальной жизни. Опухоль удалили, восстановление после операции прошло успешно.