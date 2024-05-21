На Украине заговорили о введении налога на бездетность

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Гривко предложил ввести на Украине "налог на бездетность". Согласно его предложению, внесённому в парламент, бездетные граждане должны будут выплачивать средства в государственную казну.

По мнению Гривко, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине" должен увеличить рождаемость в стране. Распространяться он, по предложению нардепа, будет на граждан в возрасте от 21 до 58 лет со следующими ставками сбора:

1,5% от объекта налогообложения — для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих одного ребёнка;

0,5% от объекта налогообложения — для лиц, имеющих двух детей.

Однако коллеги по Раде идею Гривко не оценили и законопроект был отозван.