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Регион
21 мая, 08:59

Сийярто заявил, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Конфликт на Украине нельзя разрешить на поле боя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он заметил, что Запад потратил сотни миллиардов евро на военную помощь ВСУ, но те так и не смогли "прорваться".

"У этой войны нет решения на поле боя. На поле боя — мертвецы и разрушения, но не решение. Западный мир потратил многие сотни миллиардов евро на поставки оружия [Украине]. Смогла Украина прорваться? Нет, не смогла... Должны пройти переговоры. Вопрос только в том — когда. И чем раньше, тем лучше", — сказал дипломат.

Сийярто призвал принять тот факт, что невозможно победить Россию — ядерную сверхдержаву. Однако и Москва, по его мнению, "не может выиграть", так как военная поддержка Украины позволяет сохранять статус-кво.

Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект
Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект

Напомним, по данным радио Europe 1, Запад хочет подтолкнуть Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Для этого партнёры Незалежной готовят "скоординированные дипломатические действия". В чём они будут заключаться, не указывается.

Матвей Константинов
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