Сийярто заявил, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

Конфликт на Украине нельзя разрешить на поле боя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он заметил, что Запад потратил сотни миллиардов евро на военную помощь ВСУ, но те так и не смогли "прорваться".

"У этой войны нет решения на поле боя. На поле боя — мертвецы и разрушения, но не решение. Западный мир потратил многие сотни миллиардов евро на поставки оружия [Украине]. Смогла Украина прорваться? Нет, не смогла... Должны пройти переговоры. Вопрос только в том — когда. И чем раньше, тем лучше", — сказал дипломат.

Сийярто призвал принять тот факт, что невозможно победить Россию — ядерную сверхдержаву. Однако и Москва, по его мнению, "не может выиграть", так как военная поддержка Украины позволяет сохранять статус-кво.