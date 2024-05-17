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17 мая, 11:46

СМИ узнали, что Запад хочет подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

Europe 1: Запад хочет убедить Зеленского начать переговоры с Россией

Запад хочет подтолкнуть Украину к мирным переговорам, поэтому страны собираются предпринять дипломатические усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на диалог. Об этом узнала радиостанция Europe 1.

"Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — сообщают СМИ, ссылаясь на источники.

Радиостанция при этом напоминает о катастрофическом положении ВСУ: по её данным, подразделения украинской армии в среднем на 40% недоукомплектованы личным составом. Ситуацию усугубляет дезертирство.

Путин заявил, что до обострения конфликта постоянно контактировал с Зеленским
Путин заявил, что до обострения конфликта постоянно контактировал с Зеленским

Темы переговоров сегодня коснулся президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что Москва, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против ведения переговоров, но теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Российский лидер также заявил, что крайне удивлён попытками диктовать условия по мирному урегулированию, ведь заключённый ранее стамбульский договор был "выброшен" украинской стороной.

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Александра Вишнякова
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