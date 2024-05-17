СМИ узнали, что Запад хочет подтолкнуть Зеленского к мирным переговорам

Запад хочет подтолкнуть Украину к мирным переговорам, поэтому страны собираются предпринять дипломатические усилия, чтобы убедить Владимира Зеленского пойти на диалог. Об этом узнала радиостанция Europe 1.

"Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — сообщают СМИ, ссылаясь на источники.