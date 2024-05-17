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Регион
17 мая, 11:09

Путин заявил, что до обострения конфликта постоянно контактировал с Зеленским

Владимир Путин в Харбине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин в Харбине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин до обострения конфликта на Украине в 2022 году поддерживал постоянный контакт с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер рассказал во время пресс-конференции в Харбине.

"Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооружённой борьбы", ответил глава Российской Федерации на соответствующий вопрос представителя прессы.

Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект
Путин считает базой для переговоров по Украине именно стамбульский проект

Напомним, что Владимир Путин сейчас находится в Китае с государственным визитом. 16 мая было посвящено переговорам с представителями КНР. В частности президент России в неформальной обстановке обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином ситуацию на Украине. Сегодня же глава РФ прибыл в китайский город Харбин для участия в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посещения Харбинского университета, где оставил памятную запись в книге для почётных гостей. В рамках итоговой пресс-конференции Путин уже затрагивал тему переговоров с Незалежной, напомнив, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования, но в настоящий момент важно понимать, кто из представителей украинских властей заслуживает доверия настолько, чтобы с ними можно было договариваться.

Юрий Лысенко
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