Путин заявил, что до обострения конфликта постоянно контактировал с Зеленским
Владимир Путин в Харбине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин до обострения конфликта на Украине в 2022 году поддерживал постоянный контакт с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер рассказал во время пресс-конференции в Харбине.
"Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооружённой борьбы", — ответил глава Российской Федерации на соответствующий вопрос представителя прессы.
Напомним, что Владимир Путин сейчас находится в Китае с государственным визитом. 16 мая было посвящено переговорам с представителями КНР. В частности президент России в неформальной обстановке обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином ситуацию на Украине. Сегодня же глава РФ прибыл в китайский город Харбин для участия в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посещения Харбинского университета, где оставил памятную запись в книге для почётных гостей. В рамках итоговой пресс-конференции Путин уже затрагивал тему переговоров с Незалежной, напомнив, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования, но в настоящий момент важно понимать, кто из представителей украинских властей заслуживает доверия настолько, чтобы с ними можно было договариваться.