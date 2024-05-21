В Кремле оценили влияние новых поставок вооружения ВСУ на ситуацию на фронте
Песков: Ритмичность поставок вооружений ВСУ не изменит их положения на поле боя
В Киеве растёт понимание того, что новые поставки западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Растёт понимание того, что, даже если ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена каким-то образом, она всё равно не позволит украинским силам как-то поменять динамику на фронтах", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Этот факт, как подчеркнул Песков, не добавляет уверенности и взвешенности в рассуждениях представителей режима Владимира Зеленского.
А ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет такого "супероружия", которое он мог бы передать Киеву, чтобы переломить ход спецоперации. Он напомнил, что американские ракеты ATACMS десятками сбиваются российскими системами ПВО, уничтожаются и "хвалёные" танки Leopard, и Abrams. Такая же судьба настигнет и истребители F-16, когда они поступят на Украину.
Telegram / V_Zelenskiy_official