В Киеве растёт понимание того, что новые поставки западных вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Растёт понимание того, что, даже если ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена каким-то образом, она всё равно не позволит украинским силам как-то поменять динамику на фронтах", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Этот факт, как подчеркнул Песков, не добавляет уверенности и взвешенности в рассуждениях представителей режима Владимира Зеленского.