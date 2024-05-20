Небензя назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
Небензя: Урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путём ещё возможно
Урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическим путём ещё возможно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что для этого необходимо устранить первоначальные причины, которые спровоцировали Москву начать спецоперацию (СВО).
"Нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права её русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.
Вместе с тем постпред высказался о грядущем "мирном саммите" по Украине, который стартует в швейцарском городе Бюргенштоке 15 июня. По его словам, данное мероприятие является продолжением предыдущих "провальных встреч", прошедших в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и "никакой добавленной стоимости" оно не несёт. В ходе заседания Совбеза ООН Небензя также затронул тему западных поставок вооружений для ВСУ. Как он подчеркнул, у Запада попросту нет такого "супероружия", которое он мог бы передать Киеву, чтобы переломить ход СВО. Небензя напомнил, что американские ракеты ATACMS десятками сбиваются российскими системами ПВО, уничтожаются и "хвалёные" танки Leopard, и Abrams. Такая же судьба настигнет и истребители F-16, когда они поступят на Украину, резюмировал постпред РФ при всемирной организации.
Темы переговоров по Украине ранее коснулся президент РФ Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам своего визита в Китай он отметил, что Москва, в отличие от киевских властей, никогда не протестовала против ведения переговоров, но теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Российский лидер также заявил, что крайне удивлён попытками диктовать условия по мирному урегулированию, ведь заключённый ранее стамбульский договор был "выброшен" украинской стороной.
Telergam / Постпредство РФ при ООН