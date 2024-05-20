Небензя назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическим путём ещё возможно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что для этого необходимо устранить первоначальные причины, которые спровоцировали Москву начать спецоперацию (СВО).

"Нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права её русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Вместе с тем постпред высказался о грядущем "мирном саммите" по Украине, который стартует в швейцарском городе Бюргенштоке 15 июня. По его словам, данное мероприятие является продолжением предыдущих "провальных встреч", прошедших в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и "никакой добавленной стоимости" оно не несёт. В ходе заседания Совбеза ООН Небензя также затронул тему западных поставок вооружений для ВСУ. Как он подчеркнул, у Запада попросту нет такого "супероружия", которое он мог бы передать Киеву, чтобы переломить ход СВО. Небензя напомнил, что американские ракеты ATACMS десятками сбиваются российскими системами ПВО, уничтожаются и "хвалёные" танки Leopard, и Abrams. Такая же судьба настигнет и истребители F-16, когда они поступят на Украину, резюмировал постпред РФ при всемирной организации.