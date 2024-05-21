Песков: Россия продолжает СВО, принимая меры против обстрелов приграничных зон

Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) и принимает меры против бесчеловечных обстрелов мирных граждан в приграничных районах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов, в приграничных районах на территории России", — указал официальный представитель Кремля, добавив, что принимаются соответствующие меры.