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Регион
21 мая, 09:58

Песков: Россия продолжает СВО, принимая меры против обстрелов приграничных зон

Россия продолжает проводить специальную военную операцию (СВО) и принимает меры против бесчеловечных обстрелов мирных граждан в приграничных районах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов, в приграничных районах на территории России", — указал официальный представитель Кремля, добавив, что принимаются соответствующие меры.

А ранее Песков заявил, что СВО рано или поздно завершится успехом для России. По его словам, после этого стране придётся выстраивать связи со странами Европы.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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