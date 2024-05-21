"Не могу даже кушать": Россиянке изуродовали лицо во время неудачной операции на зубах

У жительницы Краснодара опустился глаз после операции на зубах. Как сообщает Kub Mash, женщина сейчас не может даже нормально кушать.

Надежда рассказывает, через что ей пришлось пройти после неудачной стоматологической операции. Видео © Telegram / Kub Mash

Сама Надежда в беседе с телеграм-каналом рассказала, что после жалобы медикам на боль ей назначили гайморотомию. Однако лечение женщине не помогало, и она продолжала испытывать дискомфорт — в итоге десну пришлось ещё раз разрезать. Каково было удивление врачей, когда они обнаружили там забытый тампон, который уже успел подгнить. Через десять дней Надежде стали делать чистку, но в ходе операции ей сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось, из-за чего глаз опустился вниз.

"Мне пришлось в апреле 2023 года ехать в больницу на очень сложную операцию, где мне вскрыли череп, взяли оттуда кость и подставили под глаз, так как он у меня провалился. Сейчас мне ещё предстоит две операции, то есть на этом история моя не заканчивается, наверное, только начинается", — поделилась женщина.

Сейчас Надежду беспокоят очень сильные боли в области лица, из-за которых она практически не выходит из дома. Кроме того, она не может даже есть, поскольку при сжимании челюсти всю голову пронизывает адская боль.