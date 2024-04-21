Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане

Жительница Волгоградской области решилась на блефаропластику в Азербайджане, но осталась с изуродованным лицом и теперь готовится отдать круглую сумму за новые операции. Екатерина Коваленко из Котова рассказала SHOT, что решилась исправить нависшее веко и шрам на челюсти в 2023 году. Девушка обратилась к врачу Салиму Рагимову, но тот заявил, что не может приехать в Россию, и пригласил пациентку в Баку. Екатерина согласилась.

Последствия неудачной блефаропластики, сделанной россиянке в Баку. Видео © SHOT

Операция продлилась около восьми часов, и, отойдя от наркоза, россиянка сразу почувствовала сильные боли. А когда ей сняли повязки, девушка увидела совсем не то, что ожидала — страшные ожоги, позднее превратившиеся в гнойники, и неровные швы. Хирург утверждал, что всё хорошо и это скоро пройдёт, однако отёки не спадали, а боли только усиливались.

На этом фоне "автор" нового образа россиянки перестал отвечать на сообщения, а клиника отказалась что-то исправлять или возвращать деньги. К слову, потратила Екатерина 250 тысяч рублей. Уже в России врачи сообщили ей, что работу Рагимова сложно назвать хирургической.

Девушка уже год пытается добиться справедливости. Недавно она летала в Баку для проведения медицинской экспертизы, а сейчас готовит заявление в местную прокуратуру. Также пострадавшая готовится на хирургическом столе исправить ошибки "мастера": ей предстоит минимум три операции, в ходе которых хирургу придётся брать жировую ткань с живота, чтобы заполнить ямки на лице. Обойдётся это ещё в полтора миллиона рублей.

Последствия неудачной блефаропластики, сделанной россиянке в Баку. Фото © SHOT