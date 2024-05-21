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Регион
21 мая, 10:46

ВСУ за сутки потеряли в ДНР несколько сотен бойцов и четыре БМП Bradley

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 420 военных и четыре БМП Bradley в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились до 420 военных в боях с военными подразделениями группировки российский войск "Центр" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 21 мая.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семёновка и Новгородское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские бойцы успешно отразили семь контратак украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьёво и Уманское в ДНР. В боях ВСУ потеряли пять бронированных машин, четыре из них — боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США. Кроме того, украинские войска лишились шести автомобилей, гаубиц "Мста-Б" и Д-30, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

ВСУ потеряли более 680 человек в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 680 человек в зоне ответственности группировки "Юг"

А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 330 военных, а также три БМП Bradley и Marder. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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