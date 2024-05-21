ВСУ за сутки потеряли в ДНР несколько сотен бойцов и четыре БМП Bradley

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились до 420 военных в боях с военными подразделениями группировки российский войск "Центр" в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 21 мая.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семёновка и Новгородское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские бойцы успешно отразили семь контратак украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьёво и Уманское в ДНР. В боях ВСУ потеряли пять бронированных машин, четыре из них — боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США. Кроме того, украинские войска лишились шести автомобилей, гаубиц "Мста-Б" и Д-30, а также самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".