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Регион
21 мая, 11:14

Российские фигуристы Гейниш и Чигирёв собрались сменить спортивное гражданство

Фигуристы Гейниш и Чигирёв подали документы на переход в сборную Узбекистана

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Выступающие в спортивных парах российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв хотят сменить спортивное гражданство: по данным ТАСС, они подали документы на переход в сборную Узбекистана и со следующего сезона планируют представлять её.

"Гейниш и Чигирёв со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы", — сообщил источник.

У пары фигуристов накопились спортивные успехи в России: они стали призёрами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призёрами мемориала Панина-Коломенкина.

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Ранее Life.ru рассказывал о распавшейся паре из танцев на льду. Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд больше не будут выступать вместе по обоюдному согласию.

Николай Рюмин
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