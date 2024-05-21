Российские фигуристы Гейниш и Чигирёв собрались сменить спортивное гражданство

Выступающие в спортивных парах российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв хотят сменить спортивное гражданство: по данным ТАСС, они подали документы на переход в сборную Узбекистана и со следующего сезона планируют представлять её.

"Гейниш и Чигирёв со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы", — сообщил источник.

У пары фигуристов накопились спортивные успехи в России: они стали призёрами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призёрами мемориала Панина-Коломенкина.