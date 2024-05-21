Комитета Госдумы по делам национальностей вместо Семигина возглавит Лантратова

Фракция "Справедливая Россия - За Правду" приняла решение об освобождении Геннадия Семигина от должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей. Об этом сообщил журналистам во вторник, 21 мая, глава политсилы Сергей Миронов. По его словам, фракция рекомендовала на этот пост Яну Лантратову. Сегодня она занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению.

Семигин — фигурант скандальной истории о суде над военкором, экс-бойцом диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Евгением Рассказовым (позывной Топаз). Парламентарий подал против него иск о защите чести и достоинства после того, как военкор в своём телеграм-канале обратил внимание общественности на публикацию Семигина, в которой российские военные были представлены в негативном свете.