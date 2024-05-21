Новым главой Судебного департамента при Верховном суде станет Владислав Иванов
На должность главы Судебного департамента при ВС предложили Владислава Иванова
Владислав Иванов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова предложила назначить Владислава Иванова генеральным директором Судебного департамента при высшей инстанции. Об этом в ходе заседания сообщил глава Совета судей Виктор Момотов.
Чуть позже Совет судей России согласился назначить главой Судебного департамента Иванова. С 2006 года Иванов был председателем Арбитражного суда Бурятии, а в декабре 2012 года он перешёл на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата ведомства Юрия Садовенко. Вместо него глава государства назначил Олега Савельева, который с 2019 года был аудитором Счётной палаты.