Новым главой Судебного департамента при Верховном суде станет Владислав Иванов

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова предложила назначить Владислава Иванова генеральным директором Судебного департамента при высшей инстанции. Об этом в ходе заседания сообщил глава Совета судей Виктор Момотов.

Чуть позже Совет судей России согласился назначить главой Судебного департамента Иванова. С 2006 года Иванов был председателем Арбитражного суда Бурятии, а в декабре 2012 года он перешёл на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.