Онколог оценил шансы жены президента Сирии излечиться от рака

Жене президента Сирии Асме Асад, у которой медики диагностировали лейкемию, предстоит довольно дорогостоящее лечение, способное к тому же исчерпать все ресурсы организма. Есть ли у первой леди шансы победить болезнь, рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

"У этих людей есть все возможности провести качественное, полноценное лечение и добиться успеха. Лечение бывает по срокам разное, по интенсивности. Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".