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21 мая, 11:20

Онколог оценил шансы жены президента Сирии излечиться от рака

Онколог Черёмушкин: У жены президента Сирии есть шанс вылечить лейкемию

Жена президента Сирии Асма Асад. Обложка © ТАСС / Abaca Press

Жена президента Сирии Асма Асад. Обложка © ТАСС / Abaca Press

Жене президента Сирии Асме Асад, у которой медики диагностировали лейкемию, предстоит довольно дорогостоящее лечение, способное к тому же исчерпать все ресурсы организма. Есть ли у первой леди шансы победить болезнь, рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.

"У этих людей есть все возможности провести качественное, полноценное лечение и добиться успеха. Лечение бывает по срокам разное, по интенсивности. Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются", отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам врача, существуют разные формы заболевания: какие-то легко поддаются лечению, а какие-то победить не получается. Однако в большинстве случаев при должном лечении сохранить жизнь пациента удаётся.

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Напомним, что врачи диагностировали супруге сирийского лидера Асме Асад острый лейкоз. При этом первая леди ранее уже перенесла одно онкологическое заболевание. В 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди, в начале 2019 года врачи провели успешную операцию, и позже Асма Асад официально объявила, что победила страшную болезнь.

Николай Рюмин
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