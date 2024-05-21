Онколог оценил шансы жены президента Сирии излечиться от рака
Онколог Черёмушкин: У жены президента Сирии есть шанс вылечить лейкемию
Жена президента Сирии Асма Асад. Обложка © ТАСС / Abaca Press
Жене президента Сирии Асме Асад, у которой медики диагностировали лейкемию, предстоит довольно дорогостоящее лечение, способное к тому же исчерпать все ресурсы организма. Есть ли у первой леди шансы победить болезнь, рассказал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин.
"У этих людей есть все возможности провести качественное, полноценное лечение и добиться успеха. Лечение бывает по срокам разное, по интенсивности. Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам врача, существуют разные формы заболевания: какие-то легко поддаются лечению, а какие-то победить не получается. Однако в большинстве случаев при должном лечении сохранить жизнь пациента удаётся.
Напомним, что врачи диагностировали супруге сирийского лидера Асме Асад острый лейкоз. При этом первая леди ранее уже перенесла одно онкологическое заболевание. В 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди, в начале 2019 года врачи провели успешную операцию, и позже Асма Асад официально объявила, что победила страшную болезнь.